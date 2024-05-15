Суд в Омской области приговорил к 11 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тары, который убил своего знакомого за кусок сала. Мужчина признан виновным по нескольким статьям и будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, в апреле 2022 года мужчина посчитал, что его друг украл у него кусок сала. После этого он избил и запер в подвале своего дома. На следующее утро обвиняемый задушил своего знакомого, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета.

О пропаже пострадавшего заявили его родители, «его поиски продолжались длительное время», заявили в прокуратуре. После этого в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность осужденного к совершению преступления.

Свою вину россиянин признал, а также рассказал, что в сентябре 2021 года он поджег сено одного из жителей села Коренево, который «недостаточно оплачивал труд». Сумма ущерба составила 113 тыс. рублей. В результате суд обязал компенсировать эти деньги собственнику.

«Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 („Убийство“), части 2 статьи 167 („Умышленное уничтожение имущества“), части 1 статьи 127 („Незаконное лишение свободы“) и части 1 статьи 314.1 („Уклонение от административного надзора“) Уголовного кодекса России», — говорится в материале.