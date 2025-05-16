Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии 48-летнего жителя Белгородской области Юрия Ярошенко, который вступил в «Русский добровольческий корпус»* и готовил убийства российских военных. Его признали виновным в госизмене, подготовке к теракту и участии в террористической деятельности, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что Ярошенко с января по март 2024 года постоянно общался в представителями РДК* и Главного управления разведки Украины. В результате этого общения мужчина передавал им данные о местах дислокации систем ПВО и маршрутах передвижения российских военнослужащих. Помимо этого, Ярошенко, как установил суд, планировал взорвать военных РФ гранатой, а также отправить продукты, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции.

Согласно приговору суда, из назначенных 16 лет колонии первые три Ярошенко проведет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф — 100 тыс. рублей.

Юрий Ярошенко был задержан в марте 2024 года оперативниками ФСБ. При себе у него была граната Ф-1 и ампула с некой жидкостью. На видео, которое опубликовала российская спецслужба, Ярошенко признался, что сам связался с украинской разведкой через мессенджер WhatsApp. «Потом я вступил в РДК*. Под их эгидой планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки», — сказал Ярошенко.

Житель Белгородской области не первый, кто был задержан за попытку отравления российских военных по заданию РДК*. В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге задержали Рината Ильина, Никиту Красильникова и Артема Щербакова, планировавших отравить гуманитарную помощь для бойцов 88-й добровольческой бригады «Эспаньола». Задание, как полагают спецслужбы, петербуржцы также получили от РДК*. У подозреваемых, в частности, было изъято почти 20 кг яда, который обвиняемые планировали подмешать в продукты и отправить в качестве гуманитарки «Эспаньоле».

* организация признана террористической и запрещена в РФ