Полиция Стамбула задержала двух подозреваемых в нападении на католическую церковь Санта-Мария, которые 28 января застрелили одного прихожанина и еще некольких ранили. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

На пресс-конференции, репортаж с которой вела газета Yeni Safak, министр уточнил, что задержанные являются гражданами Российской Федерации и Таджикистана. Их подозревают в связи с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», которая ранее взяла на себя ответственность за атаку.

По словам главы МВД, жертвой нападения на церковь стал турецкий гражданин Тунсер Джихан, который пришел в храм на воскресную мессу. Ерликая выразил соболезнования его родным и близким, а также поблагодарил «героических полицейских, которые выявили и поймали преступников».

«В заявлении, сделанном сразу после инцидента, мы пообещали, что виновные будут пойманы и привлечены к ответственности как можно скорее. Мы начали комплексное расследование, наши полицейские в течение дня провели обыски по 30 различным адресам и менее чем за 12 часов поймали подозреваемых», — рассказал глава МВД Турции.

По его словам, в ходе полицейской операции были задержаны 47 человек. При проведении обыска по одному из установленных следствием адресов находились двое подозреваемых в убийстве Тунсера Джихана, около 22:00 мск их задержали и увезли на допрос.

Церковь Санта-Мария, на которую было совершено нападение, находится в стамбульском районе Сарыер на европейском берегу Босфора, в северной части города. В путеводителях его часто называют самым красивым районом европейской части Стамбула, но особой популярностью у туристов он не пользуется.

28 января во время воскресной мессы в храм вошли двое мужчин плотного телосложения в лыжных масках и открыли огонь по прихожанам. Один из них от полученного ранения скончался на месте. Подозреваемых запечатлели многочисленные камеры наблюдения, установленные в районе рядом с церковью.

К церкви были направлены отряды полиции и бригады медиков. Глава МВД Турции осмотрел место происшествия лично и сделал заявление для прессы, пообещав раскрыть преступление и задержать убийц в кратчайшие сроки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой района Сарыер Омером Калайлы и главой католического прихода Антоном Булаем. Глава государства заверил обоих, что власти предпринимают все возможные меры для поимки преступников, и выразил соболезнования общине, пожелав ей скорейшего восстановления после случившегося.