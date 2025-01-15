В Подмосковье задержали мужчину по обвинению в убийстве четырех девушек, сообщает главное управление Следственного комитет (СК) по Московской области. Преступления были совершены 22 года назад.

Обвиняемый — 50-летний житель Новосибирской области. По версии следствия, в 2002 году он проходил обучение в Московской области и совершил серию убийств с изнасилованием молодых девушек. Он нападал в темное время суток, наносил жертвам повреждения, после чего совершал сексуальное насилие и убивал их, уточнили в СК.

Одной из жертв стала абитуриентка московского колледжа, на которую он напал в лесопарке города Подольск. Два следующий нападения произошли в один день в центральном парке города Пушкин. Последнее убийство было совершено недалеко от студенческого общежития в Химках — мужчина напал на учащуюся Московского государственного института культуры из Республики Перу. После этого обвиняемый вернулся в Новосибирскую область.

На протяжении долгих лет убийства раскрыть не удавалось. Летом 2024 года следователи изучили материалы дел и установили признак серийности. Экспертного исследования вещественных доказательств установило биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что послужило основанием для возобновления расследования и последующего его задержания.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и подробно рассказал о деталях совершенных им убийств. В настоящее время его проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям на территории других субъектов России.