Гражданка России погибла в Турции в результате ДТП с участием двух автобусов и легковой машины, сообщило местное агентство IHA. По его данным, авария произошла в Мерсине на юге Турции — недалеко от места, где строится АЭС «Аккую».

Жертвами ДТП стали 38-летняя россиянка по фамилии Исмаилова и турок Бырыш Гюльчичек. Еще 35 человек пострадали, отмечается в публикации. Раненые, включая двух получивших тяжелые травмы, были доставлены в государственную больницу Силифке и частную больницу района.

Проектная компания «Аккую Нуклеар» сообщила, что в ДТП попали легковой автомобиль и два служебных автобуса, которые перевозили работников площадки строительства АЭС «Аккую».

Местные СМИ утверждают, что авария попала на запись установленной у дороги камеры видеонаблюдения, но само видео не публикуют. Судя по кадрам с места происшествия, в результате столкновения передняя половина легкового автомобиля оказалась смята, а один из автобусов опрокинулся набок.

По предварительной информации, водитель автобуса с рабочими не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем и другим автобусом. Мужчина, который тоже является сотрудником «Аккую Нуклеар», госпитализирован. Водитель легковушки, в которую он врезался, и пассажир автобуса погибли.

Из-за аварии трасса D-400 Мерсин — Анталья была надолго закрыта для движения, но сотрудники экстренных служб приложили все усилия, чтобы как можно скорее разблокировать дорогу.

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции с 2018 года при участии Росатома. Первый блок электростанции планируют ввести в эксплуатацию в июле 2025 года.

Пресс-служба «Аккую Нуклеар» заверила, что будет добиваться привлечения виновных к ответственности, если будут выявлены факты нарушения правил дорожного движения со стороны транспортной фирмы, оказывающей услуги пассажирских перевозок.

«Безопасные условия труда являются для нас приоритетом. Akkuyu Nükleer AŞ просит всех субподрядчиков, участвующих в проекте, максимально соблюдать этот принцип. Выражаем соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении компании.

В посольстве России в Анкаре подтвердили РИА Новости, что в ДТП с автобусами погибла россиянка. «По имеющимся данным, среди погибших была гражданка России», — сказали в диппредставительстве.