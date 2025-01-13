Жительница Чебоксар взяла кредит и отдала свои накопления мошеннику, который выдавал себя за популярного южнокорейского актера. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Женщина с октября переписывалась с пользователем, который утверждал в профиле мессенджера, что он актер из Южной Кореи Чжи Чан Ук. Виртуальный собеседник заявил, что занимается благотворительностью, но из-за финансовых проблем ему пришлось продать дом в США, а вещи он якобы решил отправить в Россию. Чебоксарка дала ему адрес, на который можно их прислать.

Чжи Чан Ук — 37-летний актер и певец, известен ролями в сериалах «Улыбнись, Тон-хэ», «Воин Пэк Тон-су», «Императрица Ки», «Хилер», «Подозрительный партнер», «K2», «Круглосуточный магазин Сет Бёль».

Позже друг по переписке заявил, что на границе возникли проблемы, и попросил у собеседницы денег, чтобы оплатить штраф и пошлину. Женщина отправила на указанный мошенником счет 280 тыс. рублей. Для этого она взяла кредит и сняла со счета свои накопления.

В день, когда вещи «актера» якобы должны были оказаться в Чувашии, пострадавшая получила по электронной почте письмо о том, что посылка арестована. После того, как виртуальный друг попросил у нее еще 365 тыс. рублей, женщина поняла, что ее обманывали и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК).

В Сбербанке 13 января рассказали о разоблачении «университета» по подготовке телефонных мошенников и хакеров для атак на российские компании. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, «вуз» набирал слушателей в даркнете, по итогам обучения они сдавали экзамены.

«По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться — 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется», — рассказал Кузнецов. Он отметил, что в мошеннические call-центры все чаще набирают сотрудников со знанием европейских языков.

По данным МВД, за неполный 2024 год россияне лишились почти 170 млрд рублей в результате случаев интернет-мошенничества.