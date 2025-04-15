Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 47-летнюю жительницу Пушкина Анну Александрову к пяти годам и двум месяцам колонии по статье о фейках об армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале. Уголовное дело против женщины возбудили на основании заявления соседки по даче, пишет «Фонтанка.ру».

По версии обвинения, с мая по июль 2022 года, а также в марте-апреле 2023-го Александрова публиковала в соцсети «заведомо ложную информацию» о российских войсках, в которой содержались «признаки политической и идеологической ненависти к президенту» Владимиру Путину, а также к участникам СВО и «к социальной группе — русским людям и гражданам РФ».

Как утверждала прокуратура, свои публикации Александрова размещала во «ВКонтакте», в администрируемом ею сообществе «Борис Нутром» и профиле «Ирочка Сергеева». Обвинение указывало, что в этих текстах женщина под вымышленными именами рассказывала, как избежать мобилизации, а также публиковала посты о боевых действиях между Россией и Украиной, уточняет «Фонтанка».

Александрову обвинили в совершении двух преступлений по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Прокурор просил назначить Александровой восемь лет в колонии общего режима с лишением права на публикации в Сети сроком на четыре года. Суд в итоге приговорил женщину к пяти годам и двум месяцам колонии с запретом на публикации в интернете в течение трех лет.

Сама Александрова вину не признала. Она заявила, что ее оговорили и что расследование было необъективным. Женщина отметила, что у нее были конфликтные отношения со свидетельницей обвинения. Кроме того, Александрова заявила о негативном отношении к ней со стороны госорганов из-за того, что она выступала активной защитницей Старогатчинского леса от вырубки.

Конфликт из-за земельного участка и угрозы

Как пишет «Фонтанка», Александрову задержали в ноябре 2023 года после заявления соседки по даче в Гатчинском округе Ленобласти. Та утверждала, что Анна якобы присылала ей в WhatsApp фейки об армии и что она может «вести агитацию» в нескольких аккаунтах в соцсетях.

Адвокаты добились, чтобы из материалов дела исключили изначальную экспертизу текстов специалистами СПбГУ и провели их новый анализ. В результате в Северо-Западном центре экспертиз Минюста России нашли только один пост «Ирочки Сергеевой» с информацией о боевых действиях. Публикация сопровождалась видео «из военно-патриотических каналов».

По мнению защиты, обвинение не доказало должным образом, что аккаунты «Ирочка Сергеева» и «Борис Нутром» принадлежат Анне Александровой. В частности, следствие установило, что тексты, о которых идет речь, публиковались с телефона в парикмахерской, где работала Анна Александрова. При этом сим-карты, привязанные к страницам во «ВКонтакте», зарегистрированы на других людей, указывали адвокаты.

Александрова рассказала суду, что написавшая заявление соседка по даче конфликтовала с ней из-за земельного участка в 4,5 га. Анна ранее подала жалобы в несколько ведомств, утверждая, что соседка получила эту землю без торгов, и в итоге решение о передаче земли пересмотрели. Суду также показали видео, на котором женщина прямо угрожала, что Александрова сядет в тюрьму.

По словам адвоката Анастасии Пилипенко, здоровье ее подзащитной в заключении ухудшается, при этом она не получает должной медпомощи.

«Еще до СИЗО у нее диагностировали заболевание, связанное со спиной, и она регулярно планово госпитализировалась, принимала лекарства. Сейчас такой возможности нет. Добавились проблемы, характерные для мест лишения свободы: это зубы, головокружение. Однажды пришлось вызывать скорую ей в суд, потому что она не могла стоять», — рассказала она.

Защита намерена оспаривать приговор суда.