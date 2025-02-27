В аэропорту Грозного сотрудники таможенной службы остановили трех россиянок, которые пытались вывезти в Стамбул золото на 5,7 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Инспекторы остановили в зоне таможенного контроля трех россиянок, которые под одеждой пытались пронести металл общим весом 730 граммов. Еще три цепи из крупных звеньев, выплавленных из желтого металла, женщины предъявили при досмотре. Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999 пробы.

Нарушительницы заявили, что это их личные вещи, а с таможенными правилами они якобы не знакомы. В результате против них возбудили уголовные дела по подозрению в контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК). Им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Чуть больше месяца назад в том же аэропорту были задержаны две пассажирки, которые пытались провезти в Турцию золотые цепи на 19 млн рублей. Две цепочки весом по 1 кг женщины спрятали под одеждой. Когда они проходили «зеленый коридор», ручной металлодетектор обнаружил изделия.

Пассажирки утверждали, что это их личные украшения и о правилах перемещения они не знали. Однако экспертиза установила, что ювелирными изделиями цепочки быть не могут — они на 99,5% выполнены из золота 999 пробы.

В отношении женщин возбуждено дело за контрабанду стратегически важных товаров. Им грозит до пяти лет лишения свободы.