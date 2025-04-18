Суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к 2,8 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов города. Прокурор просил назначить ей шесть лет лишения свободы, передает корреспондент «Осторожно, новости».

Уже проведенный в СИЗО срок Козыревой зачли по формуле «день за полтора». В результате в колонии ей придется провести примерно один год и два месяца, пишут «Осторожно, новости». Помимо этого, девушке запретили публиковать что-либо в интернете на протяжении 2,5 лет после освобождения. Свою вину Козырева не признала.

Дарье Козыревой вменили два эпизода. Первый произошел 24 февраля 2024 года, девушка наклеила на памятник украинского поэта Тараса Шевченко листовку с четверостишием из его «Завещания». Козыреву обвинили в дискредитации российской армии. Помимо этого, следствие указывало, что она поддерживает «устойчивые связи с оппозиционерами, в том числе живущими за границей, «действуя в интересах иностранных государств».

Защита выступала против ареста Козыревой, называя доводы следствия «необоснованными». Адвокаты также просили избрать для нее мягкую форму пресечения — поместить под домашний арест или запретить определенные действия. Сама Козырева вину не признала, заявив, что «просто выступила со стихотворением, наклеила плакат с цитатой на украинском языке и все».

Второй эпизод связан с интервью «Север.Реалии»*. Как отмечала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Козырева самостоятельно организовала запись этого ролика — в нем она произнесла «определенные высказывания», в которых эксперты выявили «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования ВС РФ». По мнению правоохранителей, таким образом Козырева осуществила публичные действия, направленные на подрыв репутации армии.

Козыреву и до этого привлекали к ответственности за дискредитацию российской армии — в 2022 и 2023 годах. Причинами стали пост в соцсети «ВКонтакте» и антивоенная надпись на инсталляции в честь побратимства Петербурга и Мариуполя «Два сердца» на Дворцовой площади.

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