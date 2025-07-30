Росстандарт запретил ввоз и продажу грузовиков китайских марок DONGFENG, FAW, FOTON и SITRAK. Соответствующее решение надзорный орган принял по результатам внеплановых выездных проверок.

Как отметили в ведомстве, причиной запрета на выпуск китайских транспортных средств на российский рынок стало несоблюдение обязательных требований в ходе контрольных мероприятий. Обнаруженные нарушения являются существенной угрозой для жизни и здоровья водителей и пешеходов.

Среди прочего, осмотренные в ходе проверки грузовики не соответствовали требованиям, касающимся эффективности тормозной системы, уровня «излучаемого движущимися транспортными средствами» звука, идентификации органов управления грузовиками и наличия аппарата для вызова экстренных служб.

Помимо этого, эксперты выявили множество нарушений в документации. Они касаются устойчивости грузовиков к электромагнитному излучению, электромагнитной совместимости, а также расположения и установки ремней безопасности, сидений и подголовников.

В ходе проверок также были обнаружены нарушения в области защиты транспортных средств от несанкционированного использования и выбросов. Выявлены отсутствующие защитные устройства в задней части грузовиков, рулевое управление без противооткатных устройств в передней части транспортных средств и повышенное содержание вредных веществ в помещениях для людей.

В ведомстве уточнили, что официальным представителям компаний, занимающихся производством грузовиков четырех вышеуказанных марок, были выданы предписания о необходимости устранения обнаруженных нарушений «как в отношении находящихся в эксплуатации грузовиков, так и в отношении еще непроданных». В случае нарушения запрета на продажу транспортных средств до выполнения всех требований производителям грозит административная ответственность.

Все представительства уже проинформировали Росстандарт о приостановке реализации продукции с выявленными нарушениями. Также они приступили к разработке программ мероприятий по предотвращению угрозы жизни и здоровью граждан. Эти программы направят в надзорный орган для проверки — если предложенные действия окажутся достаточными, ведомство их одобрит.

Росстандарт ввел запрет на ввоз китайских грузовых автомобилей на фоне новостей о сокращении производства российских автозаводов. Так, «Камаз» с 1 августа переходит на четырехдневную рабочую неделю, аналогичные меры анонсировал и Горьковский автозавод (ГАЗ).

В компании «Камаз» объяснили это решение стагнацией рынка и переизбытком импортной техники. По их данным, импортеры в 2024 году ввезли рекордное количество грузовиков, в результате чего более 30 000 единиц техники сейчас простаивают на складах.