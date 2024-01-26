Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года оценивается в 146,204 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата. Это на 243,8 тыс. меньше (минус 0,17%), чем годом ранее.

Данные не учитывают статистику по новым регионам — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Городское население страны на 1 января 2024 года оценивается Росстатом в 109 605,7 тыс. человек, сельское — в 36 597,9 тыс.

Наибольшее сокращение численности постоянных жителей в абсолютных цифрах зафиксировано в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях (минус 20,2 тыс., 20 тыс., 19 тыс. и 16 тыс. соответственно). Прирост зафиксирован в Подмосковье, Москве и Тюменской области (плюс 59,2 тыс., 50,5 тыс., 41,8 тыс.).

Ранее Росстат представил высокий и низкий варианты демографического прогноза для России на период до 2046 года, писал РБК. Оптимистичный вариант предполагает прирост населения на 4,59 млн человек (до 150,87 млн), а пессимистичный — сокращение на 15,4 млн (до 130,6 млн). По базовому варианту, представленному в октябре 2023 года, население сократится на 7,3 млн до 138,8 млн. Новые регионы в этих прогнозах не учитываются.