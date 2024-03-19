Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова написала в телеграм-канале, что разочарована итогами выборов президента «в целом по стране», показавшими, по ее мнению, «рост цифр мнимой поддержки». В комментарии «Агентству»* Прусакова заявила, что считает реальный уровень поддержки власти «очень далеким» от полученных цифр.

«После выборной ночи — разочарование итогами выборов в целом в стране <…> Надо признать — у власти сегодня есть все инструменты (ДЭГ, трехдневное голосование, админресурс и избирательное законодательство) для легитимизации своей политической гегемонии. Но к сожалению, результатом действий этой власти стал лишь рост цифр мнимой поддержки, а не реальный рост доходов и благосостояния жителей нашей страны», — сказано в посте, который депутат опубликовала вечером 18 марта.

Объясняя свое несогласие «Агентству»* 19 марта, Прусакова высказала убеждение, что задействованные на выборах механизмы, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), «не дают возможность людям открыто выражать свою реальную позицию».

«Голосование в ДЭГе мы вообще никак не можем контролировать. И я считаю, что ДЭГ — это процедура, которая нарушает конституционные права людей, в котором четко прописано право на тайну волеизъявления. ДЭГ такого права лишает. А то, с каким принуждением это делается сегодня, на мой взгляд, как раз является прямым нарушением прав жителей нашей страны», — заявила она.

Депутат отметила, что уже третий десяток раз участвует в избирательном процессе и была организатором избирательных кампаний, поэтому считает себя вправе давать такие оценки.

«Я искренне считаю, что реальный уровень поддержки власти в нашей стране очень далек от тех цифр, которые получены. <…> Могу сказать, что я не считаю, что это были выборы в том виде, в котором они были организованы», — заключила она.

Мария Прусакова, которая является первым секретарем Алтайского краевого комитета КПРФ, дала понять, что готова к ответственности, потому что на своем посту «в числе первых попадет под репрессии», если они будут. При этом она не видит в своей оценке выборов ничего, что было бы уголовно наказуемым.

Как отмечает «Агентство»*, Прусакова стала единственной в Госдуме, кто раскритиковал результаты выборов. Ее поддержала в своем телеграм-канале соратница по партии, член Московской городской думы Екатерина Енгалычева, отметив, что «таких депутатов в стране крайне мало».

На выборах президента России, которые прошли 15-17 марта при рекордной явке 77,44%, действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов, что тоже стало историческим рекордом, объявил Центризбирком. Из троих других кандидатов Николай Харитонов (КПРФ) занял второе место, получив 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») оказался на третьем месте с 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) замыкает список с результатом 3,20%. Официальные итоги выборов ЦИК огласит 21 марта.

В Кремле назвали результаты выборов «уникальными». «Уникальные совершенно результаты для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения. Абсолютная победа как кандидата», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ответ на заявления о нелегитимности выборов, он отметил, что «это абсурд». «Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся», — подчеркнул представитель Кремля.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов