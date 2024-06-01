Ростех сообщил о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе «Депеша». Как отметили в корпорации, многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги» разработал входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы».

В настоящее время наземные роботы проходят «всесторонние испытания», в том числе в зоне боевых действий на Украине, подчеркивается в пресс-релизе.

Среди важнейших характеристик роботизированных машин названы компактность, маневренность, а также грузоподъемность (у «Депеши» — 150 кг, у «Багги» — 250 кг), благодаря которым роботы могут быть «надежными помощниками для бойцов на передовой».

«“Депеша” и “Багги” быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат», — отметили в Ростехе.

В корпорации подчеркнули, что дистанционно управляемые роботы «Депеша» (разработан АО «КБП») и «Багги» (разработан ВНИИ «Сигнал») в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Кроме того, возможно выполнение задач по минированию местности.

Робот «Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема.

У «Багги» колесная платформа, он управляется с помощью джойстика и планшета.

Оба робота могут использоваться как «наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели».

Госкорпорация «Ростех» объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах России, выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа, а также развивает высокотехнологичные гражданские производства в таких отраслях как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др.

В конце 2023 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в России создается новый беспилотник серии «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы.

«Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. “Суперкам”-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — рассказал тогда Чемезов.