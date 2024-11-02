Ростовчанку Елену Попову приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о госизмене после того, как она сделала перевод на счет блогера и публициста Аркадия Бабченко*. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел»* со ссылкой на родственницу осужденной.

По информации правозащитников, Ростовский областной суд вынес приговор 35-летней Поповой в среду, 30 октября.

По словам двоюродной сестры обвиняемой Татьяны, осенью 2023 года Попову, которая на тот момент работала в Центробанке, вызвали в отделение полиции «поговорить». Как уточняет «Первый отдел»*, женщина не испугалась, поскольку после начала военных действий на Украине профилактические беседы проводили со многими работниками госструктур, которые выкладывали в соцсетях антивоенные посты.

Когда Попову уволили из Центробанка, она планировала найти новую работу, но не успела: через три месяца ее арестовали.

По данным «Первого отдела»*, обвинение в госизмене (ст. 275 УК) было предъявлено Поповой по истечении третьего срока административного ареста по статье о хулиганстве. По словам двоюродной сестры обвиняемой, в общей сложности Попова провела в изоляторе 35 суток.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал сделанный Поповой перевод семи тысяч рублей на счет, опубликованный Аркадием Бабченко*. Родственница обвиняемой уточняет, что эту сумму женщина перевела блогеру еще 27 февраля 2022 года.

В ноябре 2023 года управление ФСБ по Ростовской области сообщило о задержании местной жительницы, «причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям». По словам правозащитников, речь в этой новости шла о Елене Поповой.

В ФСБ не называли имя задержанной, но описывали ее как «бывшую сотрудницу одного из госучреждений в Ростовской области». Спецслужба отмечала, что задержанная «с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тыс. рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины».

Родственница обвиняемой опровергает эту информацию, называя ее «чушью». По словам Татьяны, Попова действительно делала «огромное количество переводов», но это были переводы «разным благотворительным фондам — на помощь женщинам, детям, животным».

Аркадий Бабченко* — российский писатель, журналист и военный корреспондент. В 2014 году он находился в Киеве и рассказывал про Евромайдан со стороны протестующих, затем освещал боевые действия в Донбассе с украинской стороны.

Бабченко* покинул Россию в 2017 году и переехал на Украину. В 2018 году журналист участвовал в инсценировке собственной смерти, которая была спецоперацией СБУ, направленной на задержание заказчиков настоящего покушения на журналиста.

Бабченко* негативно отзывался о Владимире Зеленском и после его победы на президентских выборах в 2019 году покинул страну.

В июле 2020 года Росфинмониторинг внес Бабченко* в список террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск. В апреле Минюст внес журналиста в реестр иностранных агентов, пояснив, что тот среди прочего осуществлял сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

*внесены Минюстом в реестр иноагентов