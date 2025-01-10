В Ростовской области средства ПВО уничтожили и подавили 16 дронов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия», — написал он в телеграм-канале.

По информации Слюсаря, на хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения БПЛА повреждения получили несколько строений.

«На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе», — сказал он.

По оперативной информации, пострадавших нет. Врио главы региона добавил, что эти данные уточняются.

Позже Слюсарь уточнил, что в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тыс. кв. м.

«Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 07:35 полная ликвидация пожара», — добавил он.

8 января Слюсарь сообщал, что силы ПВО уничтожили ночью 5 дронов. По его словам, атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. Пострадавших, погибших и разрушений на земле не было.