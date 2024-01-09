Росздравнадзор не нашел нарушений в росте цен на препараты от насморка и других ОРВИ в российских регионах. Это следует из ответа ведомства председателю комитета Госдумы по по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной (есть в распоряжении RTVI).

В середине декабря 2023 года Останина попросила главу Росздравнадзора Аллу Самойлову проверить цены на препараты от ОРВИ и при обнаружении нарушений принять меры для «стабилизации их стоимости».

Депутат обратилась в ведомство после получения жалоб на резкое подорожание лекарств. Стоимость некоторых препаратов от насморка (ринита) выросла в два-три раза, заявила Останина. Жители регионов в частности жаловались на нехватку спрея «Тизин» для взрослых и его подорожание с 90 до 160 рублей. Стоимость назального спрея «Отривин Экспресс», как сообщала Останина, за три недели повысилась с 200 до 720 рублей.

«Отсутствие должной реакции со стороны властей в сложившейся ситуации может привести, в том числе, к еще большему дефициту, поскольку население, опасаясь отсутствия в аптеках спреев и капель или еще большего роста цен, будет приобретать их впрок», — писала депутат.

В ответе Росздравнадзора отмечается, что государственному регулированию подлежат цены на средства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Контролировать уровень цен на такие лекарства должны региональные власти.

Чтобы установить предельные цены и размеры надбавок на препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП, региональные власти могут обратиться с заявлением в Росздравнадзор, обосновав свою просьбу.

«По состоянию на 27.12.2023 заявления <…> от органов государственной власти субъектов Российской Федерации в Росздравнадзор не поступали», ― сообщили в ведомстве.

Росздравнадзор также отчитался о выборочной проверке цен за октябрь-ноябрь 2023 года на препараты для лечения симптомов острого насморка: ксилометазолин, ксилометазолин+натрия гиалуронат, нафазолин, оксиметазолин, трамазолин и фенилэфрин. Из этого списка в перечень ЖНВЛП входит только ксилометазолин.

«Изменение средних цен в указанные периоды составило от -26,5% до +13,8%, при этом изменение цен на ксилометазолин отмечено в пределах от -7,7% до +3,9%», — заявили в Росздравнадзоре.

В ведомстве добавили, что цены на препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, «не подлежат государственному регулированию и определяются аптечными организациями самостоятельно, с учетом цен закупок, уровня рентабельности, затрат на логистические услуги, текущего спроса и т.д.».