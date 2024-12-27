Индекс деловой среды в декабре 2024 года упал до 43 пунктов — минимального значения за год. Компании сообщают об ухудшении финансового положения, снижении спроса и росте издержек, свидетельствуют результаты декабрьского Индекса деловой среды, который рассчитывает Российский союз промышленников и предпринимателей (есть у RTVI).

Основные показатели демонстрируют негативную динамику:

Финансовое положение компаний снизилось до 43,4 пункта;

Спрос в отрасли и спрос на продукцию упали (первый — на 8 пунктов, второй — на 6,5 пунктов за месяц);

Цены закупок продолжают расти: 75% респондентов сообщили об увеличении расходов.

Индекс финансовых рынков опустился до 34,3 пункта — это минимум с апреля 2022 года. Основная причина — ухудшение состояния валютного рынка. Почти половина респондентов (48,1%) заявили, что за месяц ситуация ухудшилась. В ноябре этот ответ выбрали вдвое меньше участников опроса.

Декабрь стал самым депрессивным месяцем по личной оценке делового климата. 50,6% компаний отметили ухудшение делового климата за месяц. В ноябре так ответили 33,8% респондентов.

При этом есть и положительные изменения. Индикатор выполнения обязательств между контрагентами улучшился, а уровень конкуренции вырос до 62,7 пункта. Доля компаний, отметивших невыполнение обязательств, снизилась с 29,7% в ноябре до 17,7% в декабре. Вероятно, это связано с сезонными факторами.

РСПП отмечает, что бизнес продолжает реализовывать социальные и инвестиционные программы. Более 84% компаний принимали на работу новых сотрудников, а 68% поддерживали работников, включая обеспечение питанием.