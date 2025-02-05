Российские компании столкнулись с ростом финансовых проблем в 2024 году, следует из итогового мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (документ есть у RTVI). Главными вызовами для бизнеса стали нехватка оборотных средств, ограниченный доступ к кредитам и рост цен.

Если в I квартале 2024 года нехватку оборотных средств называли проблемой 13,3% компаний, то к концу года — уже почти 25%. Такой же процент предприятий столкнулся с трудностями при получении кредитов: в начале года ограниченный доступ к заёмным средствам испытывали 11—16% организаций, но в IV квартале показатель вырос до 25%.

Инфляция стала одной из главных проблем для российского бизнеса. В начале года только 15% компаний отмечали резкий рост цен на отечественную продукцию как ключевую проблему, но к IV кварталу показатель увеличился до 22%.

Неплатежи со стороны контрагентов сильнее всего тревожили бизнес в III квартале: тогда с ними столкнулись 36% предприятий. Однако к концу года ситуация улучшилась, и доля таких компаний снизилась до 22%.

Нестабильность на валютном рынке остро проявилась во второй половине 2024 года: если в I—II квартале на волатильность курса жаловались менее 15% компаний, то затем показатель превысил 20%.

Ограничения импорта технологий и оборудования стали серьезным вызовом для бизнеса. В IV квартале 15,4% компаний заявили, что не могут обновить оборудование, тогда как во II квартале этот показатель достигал 29%. В целом российские предприятия разочаровались в замещении импорта. Если в I квартале 16,7% участников сообщили, что готовы разработать программы по замещению импортной продукции, то к концу года — только 11,5% респондентов.