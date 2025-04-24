Поправки Минтруда, который предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, грозит поставить крест на предпринимательстве в России. Фактически это может приравнять любой гражданско-правовой договор к трудовому, предупредили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (комментарий РСПП к законопроекту Минтруда есть у RTVI).

Если поправки Минтруда примут, то в Трудовом кодексе появятся новые признаки трудовых отношений:

устойчивый и стабильный характер отношений;

подчиненность и зависимость труда;

наличие дополнительных гарантий работнику; выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;

интегрированность работника в организационную структуру работодателя;

признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;

оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;

периодические выплаты работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;

предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.

РСПП считает новые признаки размытыми и предупреждает: их закрепление приведет к правовой неопределенности, ошибкам и злоупотреблениям. В организации отмечают, что многие из критериев характерны и для гражданско-правовых договоров — значит, любой договор подряда или оказания услуг может быть признан трудовым.

“Это означает, что законодательное закрепление таких признаков <…> может привести к полному искоренению гражданско-правовых отношений между юридическими и физическим лицами, включая индивидуальных предпринимателей (к ним эти признаки также могут быть применены!)<…>. Такой подход может в значительной степени подавить частную предпринимательскую инициативу в стране”, — предупредили в организации.

Особую тревогу в РСПП вызывает и предложение оставить перечень признаков открытым — то есть его могут дополнять через любые нормативные акты, а не только Трудовой кодекс.

“Критерии трудовых отношений сейчас «зашиты» в определение трудовых отношений (статья 15 Трудового кодекс), т.е. составляют конструкцию (содержание) правового института «трудовые отношения». Возможность менять эту конструкцию другими НПА (включая иные законы, а не только Трудовой кодекс, и приказы федеральных органов исполнительной власти) фактически разрушают стабильность законодательного регулирования трудовых отношений в целом”, — указали в союзе.

В РСПП также подчеркнули, что законопроект не проходил общественного обсуждения. Организация настаивает на необходимости подключить работодателей к разработке инициативы на ранней стадии.