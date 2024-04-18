Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, который исчез в 2018 году и считался с тех пор погибшим, может проживать в Москве с русской любовницей. Об этом сообщил канал RTL по результатам собственного расследования.

Карл-Эриван Хауб возглавлял немецкий холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Бизнесмен считался одним из богатейших людей Германии, в 2018 году его состояние Forbes оценил в $6,4 млрд.

Весной 2018 года 58-летний Хауб отправился на горнолыжный курорт в Альпах и пропал. Его поиски продлились шесть дней, но тело так и не было найдено. В 2021 году окружной суд Кельна официально признал, что Хауба больше нет.

В итоге семейный бизнес перешел под контроль его брата Кристиана Хауба, который, как говорится в расследовании RTL, знал об инсценировке гибели бизнесмена, но говорил неправду. Он якобы поручил службе безопасности пресечь слухи с альтернативными версиями произошедшего с его братом. После публикации материала RTL прокуратура Кёльна начала расследование против Кристиана Хауба.

RTL выяснил, что за три дня до пропажи Карл-Эриван Хауб 13 раз звонил на номер 44-летней россиянки Вероники Ермоловой. По данным издания, они в разные годы одновременно ездили в Москву, Сочи и другие города, а в мае 2009 года ехали в одном ночном поезде Москва-Петербург, однако в разных купе.

Как пишет Daily Mail, Ермолова тогда возглавляла в Санкт-Петербурге туристическое агентство и увлекалась пешим туризмом и скалолазанием. В ее LinkedIn сейчас указана должность директора по маркетингу компании Russian Event, занимающейся туристическими услугами.

В конце мая 2023 года Stern опубликовало фотографии Хауба, сделанные якобы в Москве в 2021 году. По данным издания, сходство мужчины на снимке с Хаубом составляет около 90%.

В августе того же года Bild со ссылкой на прокуратуру немецкого Кельна писал, что в Германии не нашли подтверждений того, что объявленный погибшим немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб жив и скрывается в Москве.