В сентябре RTVI запустил вещание на спутнике Hotbird 13. Сигнал спутника покрывает всю Европу, включая Великобританию, островные части Средиземного моря, охватывает Северную Африку — от Марокко до Египта, все страны Ближнего Востока — от ОАЭ, Турции и Израиля до Катара и Ирана, часть Азии и другие направления.

По словам CEO группы медиакомпаний RTVI Дмитрия Сурьянинова, запуск на спутнике Hotbird 13 — это важный и закономерный этап системного развития сети вещания RTVI.

«Мы стремимся обеспечить максимально широкий и простой доступ к RTVI во всех регионах присутствия. Подключение к одному из крупнейших спутниковых операторов позволит значительно расширить присутствие в ключевых регионах и повысить доступность контента RTVI для русскоязычных зрителей за рубежом. Новая модель вещания не только укрепит позиции RTVI на международном медиарынке, но и создаст дополнительные возможности для коммерческого роста», — подчеркнул Дмитрий Сурьянинов.

RTVI станет первым информационно-развлекательным телеканалом на русском языке, запустившим вещание на привычном для русскоязычной аудитории в Европе транспондере с данного спутника за последние годы, отметил директор глобальной дистрибуции RTVI Андрей Попов.

«Запуск на Hotbird 13 значительно увеличивает охват аудитории RTVI в Европе — до 7 миллионов человек, на Ближнем Востоке и в других регионах сигнала спутника. Это открывает новые перспективы для взаимодействия с партнерами и рекламодателями», — добавил Андрей Попов.

Версия RTVI на спутнике будет транслировать международные и локальные новости из Европы, России, постсоветского пространства, США, Израиля, Центральной Азии, лучшие информационные, развлекательные и познавательные программы собственного производства, архивный контент, а также рейтинговые фильмы и мультфильмы.