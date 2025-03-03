В нападении на лидера ультраправой группы «Русский Стяг» Евгения Долганова может иметь место иностранный след. Об этом со ссылкой на правоохранителей RTVI рассказал представитель музыкального коллектива.

«От правоохранительных органов мы услышали о нескольких версиях произошедшего. От иностранного следа и недоброжелателей Евгения внутри России, до бытового конфликта. «Мы, к сожалению, не можем выделить приоритетную версию случившегося, это прерогатива правоохранителей», — отметил представитель «Русского стяга».

В коллективе также рассказали некоторые подробности произошедшего.

«Нападение было во вторник вечером. Евгений при поступлении в больницу был без сознания. По текущему состоянию не можем дать комментарий. К нему никого не пускают», — рассказал собеседник RTVI.

Сразу после того, как в телеграм-канале «Русского стяга» появился пост о нападении на Евгения Долганова, комментарии к нему стал активно писать боевик «Русского добровольческого корпуса»* Алексей Левкин. Кроме того, вскоре пост со смайликом в своем канале сделал лидер РДК* Денис Капустин, под которым тут же появились комментарии с догадками о том, что за нападением может стоять именно его группировка.

«Пост террориста Капустина мы видели, — прокомментировали это в группе «Русский стяг». — Его фанаты в очередной раз подтвердили, что вопрос принадлежности к человеческому роду дискуссионный. И такие понятия как сострадание и человечность свойственны далеко не всем прямоходящим».

О нападении на Евгения Долганова стало известно 28 февраля. Тогда же замглавы Общественной палаты Раменского округа Московской области Владимир Лактюшин заявил телеграм-каналу «Военкоры Русской Весны», что музыканту «постоянно поступали угрозы от украинских нацистов и их сторонников, они говорили, что на него объявлена охота».

Группа «Русский стяг» была создана в 2000 году. Многие ее песни внесены Министерством юстиции в реестр экстремистских материалов. После начала российской военной операции на Украине коллектив выезжал с концертами в Донбасс, куда также возил гуманитарную помощь.

* организация признана террористической и запрещена в РФ