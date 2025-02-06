5 февраля RTVI стал доступен в базовых пакетах крупнейшего швейцарского оператора Swisscom, охватывающего более 1,6 миллиона домохозяйств. Сотрудничество позволит значительно увеличить охват русскоязычной аудитории в регионе, который, по оценкам, составляет более 100 тысяч человек.

В сентябре 2024 года RTVI запустил вещание на спутнике Hotbird 13, благодаря чему стало возможным вещание в сети Swisscom. Сигнал со спутника Hotbird 13 охватывает всю Европу, включая Великобританию, островные территории Средиземного моря, Северную Африку — от Марокко до Египта, а также страны Ближнего Востока — от ОАЭ, Турции и Израиля до Катара и Ирана, часть Азии и другие регионы.

«Медиарынок диктует новые правила, и платная дистрибуция сегодня переживает кризис по всему миру. Подключение к Swisscom — это важный шаг в реализации стратегии расширения доступности RTVI во всех регионах присутствия. Помимо FTA-вещания мы активно развиваем RTVI на FAST-платформах, предоставляя зрителям возможность смотреть наш лучший информационный и развлекательный контент на всех доступных носителях всеми удобными способами», — заявил CEO группы медиакомпаний RTVI Дмитрий Сурьянинов.

По словам директора глобальной дистрибуции медиагруппы Андрея Попова, запуск на Swisscom будет способствовать расширению аудитории канала, а также увеличению узнаваемости бренда RTVI на рынке Европы.«Партнерство с Swisscom укрепит позиции медиагруппы в Европе и создаст новые возможности для сотрудничества с рекламодателями. Мы рады, что контент RTVI станет доступен еще большему числу зрителей, что позволит вывести на новый уровень наши коммерческие возможности», — отметил Попов.