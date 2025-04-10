RTVI продолжает расширять присутствие в Европе: канал запустился в базовом пакете крупнейшего французского телеком-провайдера FREE, который входит в холдинг Iliad Group. Общее число фиксированных абонентов FREE во Франции на 2024 год составило 23 миллиона.

Iliad Group представлена также на рынках Польши и Италии, холдинг занимает пятое место среди самых крупных операторов фиксированной связи в Европе. Число абонентов группы насчитывает более 50 миллионов человек.

«Запуск RTVI в сети FREE подтверждает востребованность нашего контента среди международной русскоязычной аудитории и открывает новые возможности для роста. В условиях продолжающейся турбулентности на медиарынке — сокращения присутствия российских СМИ в мире и закрытия финансируемых Америкой каналов — RTVI не только сохраняет устойчивость, но и занимает лидирующие позиции. В начале года мы успешно запустились в Швейцарии, а теперь укрепляем позиции во Франции. В ближайших планах — дальнейшая экспансия в Европе, включая расширение в Италии», — заявил CEO группы медиакомпаний RTVI Дмитрий Сурьянинов.

В феврале RTVI стал доступен в базовых пакетах крупнейшего оператора Швейцарии Swisscom, значительно увеличив охват русскоязычной аудитории в регионе, который, по оценкам, составляет более 100 тысяч человек.

Директор глобальной дистрибуции компании Андрей Попов отметил, что сделка с FREE открывает для RTVI доступ к многомиллионной аудитории телезрителей Франции, среди которых примерно 50 тысяч русскоязычных.