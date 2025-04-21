60-летний мужчина устроил пожар на 21-этаже жилого дома в Сеуле, один человек погиб и шесть пострадали, пишет Yonhap со ссылкой на полицию.

Четырех пострадавших в возрасте от 50 до 80 лет доставили в больницу — они жаловались на отравление дымом и затрудненное дыхание. Двое человек, спасаясь от задымления, были вынуждены прыгать с четвертого этажа.

Агентство отмечает, что подозреваемый использовал распылитель для пестицидов, в который залил масло.

По данным Yonhap, мужчина покончил с собой и оставил предсмертную записку, в которой попросил дочь заботиться о больной матери. К письму мужчина приложил 50 тыс. вон ($35) для оплаты счетов за лечение супруги. Полиция расследует точный мотив преступления.

Агентство отмечает, что тело мужчины обнаружили на четвертом этаже. В полиции сообщили, что его отпечатки пальцев совпадают с отпечатками на распылителе, который использовался при поджоге.

По информации правоохранительных органов, у устроившего поджег был конфликт с соседями с верхнего этажа из-за шума.

Yonhap отмечает, что в сентябре 2024 года обвиняемый в поджоге был задержан за нападение на жильца верхнего этажа. Однако позже мужчина написал прошение об освобождении от наказания и не был привлечен к уголовной ответственности.

Один из жильцов дома рассказал агентству, что подозреваемый в поджоге ругался и затевал драки с прохожими, и несколько раз приезжала полиция.

«Я помню, что, когда неподалеку велось строительство, он подрался с ответственным лицом на лестнице, толкнул его и получил за это штраф», — рассказал собеседник Yonhap.

Другой сосед поделился, что подозреваемый кричал и ругался всякий раз, когда слышал даже малейший звук отскакивающих на улице баскетбольных мячей.