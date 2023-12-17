Три человека погибли, двое пострадали в результате обрушения во время ремонтных работ части древней стены, окружающей Старый город (медину) тунисского Кайруана. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на местный департамент гражданской защиты.

По сообщению агентства, секция стены длиной 30 м и высотой 6 м рухнула во время проведения работ по реставрации исторического объекта, погибшие и пострадавшие — каменщики.

«Команда [рабочих] проводила восстановительные работы», — сообщил агентству представитель департамента гражданской защиты Моэз Триа.

По его словам, произошедшее может быть связано с проливными дождями, которые прошли в этом районе в последние дни.

Кайруан, основанный в 670 году нашей эры, — священный город для мусульман Северной Африки. В 1988 году был внесен в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.