В доме-памятнике в центре Волгограда рухнул третий потолок за месяц, жители Сосновского района Челябинской области жалуются на вонь от птицефабрики «Равис», а жительница Омска выставила на продажу коллекцию фантиков из 90-х годов за пять тыс. рублей. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе по заявлению 33-летнего местного жителя задержали пять человек за разбойное нападение. Как сообщил пострадавший, напавшие угрожали ему ножом, распылили перцовый баллончик в лицо и ограбили. Задержанные сознались в содеянном. Троих мужчин заключили под стражу, с двух девушек взяли обязательства о явке в полицию, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Жителя Ижевска признали виновным в двух эпизодах изнасилования подростка. Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

«Автодор» хотят засудить из-за разбитой трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Прокуратура провела проверку и выяснила, что открытие автодороги не соответствует установленным стандартам. Из-за множества ям и выбоин с начала 2023 года на трассе произошло 128 ДТП, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани возле одного из баров избили блогера Данилу Чижевского, который женился на приемной матери. По словам пострадавшего, ему разбили лицо, нанесли сотрясение мозга и сломали несколько ребер. Чижевский написал заявление в полицию, а также обратился в налоговую и Роспотребнадзор, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В доме-памятнике в центре Волгограда рухнул третий потолок за месяц, пишут novostivolgograda.ru . Под угрозой находятся еще несколько квартир. В одной из них перекрытия провисают над газовой трубой. Жильцы опасаются дальнейшего обрушения в ближайшее время.

Нижегородская область

Нижегородские специалисты обнаружили сыр с некачественным составом в одном из детских интернатов. Жирно-кислотный состав сыра не соответствует нормам. Массовая доля линолевой кислоты превышала нормативы в четыре раза. Молочную продукцию производили на территории Республики Татарстан, пишет newsnn.ru .

Омская область

Жительница Омска выставила на продажу коллекцию фантиков из 90-х годов за 5000 рублей. Как пишет gorod55.ru , она сохранила обертки от Turbo, Bombibom, Jolly Bubble, Donald Duck, CandyLand, Happy Fant, Boomer. Женщина собирала их с детства.

Башкирия

В Башкирии педофила приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Как пишет mkset.ru , пожилого мужчину обвинили в растлении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет. Общее количество подобных эпизодов достигло 11. Свою вину подсудимый не признал.

Хабаровский край

Около трехсот многоквартирных домов в городах и селах Хабаровского края будут отремонтированы за счет средств Фонда капитального ремонта. Как сообщает transsibinfo.com , средства в размере 804 млн рублей будут направлены на ремонт крыш, замену лифтов, обновление инженерных систем и другие работы.

Новосибирск

В Новосибирске продлили срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в педофилии. Как сообщает atas.info , он был задержан в конце декабря в Октябрьском районе. Мужчина мог совершить развратные действия в отношении маленькой девочки.

Челябинская область

Жители Сосновского района жалуются на вонь от птицефабрики «Равис». Несколько сел в Челябинской области задыхаются от вони птицефабрики. Как пишет kursdela.biz, жалобы жителей разных населенных пунктов региона в адрес «Рависа» появляются на протяжении многих лет. Дошло до того, что в 2021 году пожаловались на нестерпимую вонь и жители областного центра.

Хакасия

В Красноярске спустя 25 лет нашли убийцу супругов и их малолетней дочери — семью расстреляли в ее собственном доме, а потом инсценировали ограбление. Сейчас в деле есть подозреваемый — 55-летний красноярец, который полностью признал свою вину. Как пишет newkhakasiya.online, по версии следствия, поводом для расправы стал долг обвиняемого отцу семейства в размере 20 тысяч рублей на 1998 год, или почти полмиллиона в пересчете на цены 2024 года.

ХМАО

Минусинец взыскал со стоматологии за сломанную челюсть 133 тыс. рублей, пишет muksun.fm. Весной 2022 года мужчина пришел в клинику удалять зуб. Для этого врач использовал медицинский молоток. Когда послышался сильный треск и мужчина почувствовал острую боль, стоматолог и сам заподозрил, что мог сломать пациенту челюсть, однако ограничился визуальным осмотром и отправил домой без рентгена, сказав, что все хорошо.

Белгородская область

ФСБ нашла получавшего взятки сотрудника стоматологии в Старом Осколе, рассказал bel.ru. Фигурант причастен к получению взяток от работников учреждения за общее покровительство и продвижение по службе. В отношении должностного лица возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии.

Пермский край

Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне. Как пишет properm.ru, посетитель потерял сознание на глубине 4,8 м. Достал парня 21-летний мастер спорта Никита Грачев. Сейчас в бассейне готовят документы на представление молодого человека к государственной награде.

Красноярский край

В Красноярском крае создали мобильное приложение-переводчик языков коренных народов. Как пишет prmira.ru, к уже существующему приложению на эвенкийском специалисты разработали новые: на ненецком, долганском, энецком и нганасанском языках. В рабочую группу по созданию сервиса вошли представители коренных народов. Нганасаны внесли в офлайн-переводчик 7,5 тысячи слов, долганы и ненцы — более 5,5 тысячи, а энцы, самый малочисленный народ, почти пять тысяч слов. Приложения могут работать в любой точке мира даже без интернета.