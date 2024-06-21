Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца по подозрению в мошенничестве генерального директора Агентства развития профессий и навыков «Ворлдскиллс России» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, а также руководителя аппарата организаций Данира Мухаметзянова, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Задержанных подозревают в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного млн рублей.

По данным пресс-службы столичных судов, Уразов заключен под стражу до 19 августа, Мухаметзянов — до 18 августа.

По версии следствия, Уразов «с целью незаконного личного обогащения путем обмана» предоставлял в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Также в материалах указано, что он действовал не один, а вместе с другими сотрудниками АНО «Ворлдскиллс России».

Уразова и Мухаметзянова задержали 20 июня вечером. РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что в АНО «Ворлдскиллс России» проходила финансовая проверка, в ходе которой выявились претензии по субсидиям, выданным от Минпросвещения, на сумму более 300 млн рублей.

WorldSkills — это международные организация, которая проводит чемпионаты профессионального мастерства для повышения престижа и популяризации рабочих специальностей.

Продвижением WorldSkills в России с 2014 года занимался Роберт Уразов. Агентство развития профессий и навыков в России на базе WorldSkills Russia было создано в 2020 году по поручению президента. Учредителями Агентства выступили правительство России, а также «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

После начала боевых действий на Украине в 2022 году WorldSkills International приостановила членство России в организации. Тем не менее, соревнования в стране продолжились, за их организацию полностью отвечало «Ворлдскиллс России».