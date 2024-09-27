Руководитель проекта ООО «Сибирская навигационная компания» (СИБНК) Владислав Пыльский арестован по уголовному делу о поставке некачественной продукции для военных. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По сообщению СК, Пыльский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК.

По данным следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в войска ВС России продукцию военного назначения, которая «не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика». Государству был причинен ущерб на сумму 164 млн рублей.

Пыльский задержан, его арестовали по ходатайству следствия. На денежные средства «Сибирской навигационной компании» в размере 164 млн рублей наложен арест.

ООО «Сибирская навигационная компания» (ООО «СИБНК») зарегистрировано в Москве, его владелец и генеральный директор — Андрей Ступников, следует из базы данных «РБК Компании». Организация занимается производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.

Владислав Пыльский — гендиректор ООО «ЭВР», которое также специализируется на производстве летательных аппаратов, в том числе космических. Одним из учредителей ООО «ЭВР» выступает ООО «СИБНК» (владеет 49%).