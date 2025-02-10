Четырех руководителей Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) задержали по делу о зачислении в вуз иностранцев без знания русского языка, что привело к ущербу в 20 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По версии следствия, руководители УлГТУ с 2022 по 2025 год безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу. За каждого зачисленного студента из российского бюджета на счет вуза переводились деньги, говорится в сообщении ведомства.

Следователям удалось выявить не менее 129 случаев в этот период, когда иностранцам удалось поступить в университет без достаточных на то оснований. В СК оценили ущерб, причиненный бюджету государства, в 20 млн рублей.

В отношении задержанных сотрудников вуза возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Трое фигурантов дела арестованы, четвертый помещен под домашний арест.

По данным издания 73online, в СИЗО находятся руководитель отдела по работе с абитуриентами Евгения Склярова и директор международного института вуза Павел Пазушкин, домашний арест был избран в качестве меры пресечения в отношении проректора по довузовскому, дополнительному образованию и организации приема абитуриентов Екатерины Баландиной.

Издание «Ульяновск онлайн» сообщает, что четвертой задержанной стала ректор вуза, член президиума регионального политсовета Надежда Ярушкина. В суде Ярушкина не признала свою вину.

«Мне необходимо разбираться в этих обстоятельствах и давать показания. Мне 62 года, мое здоровье соответствует этому возрасту. Мне достаточно трудно будет выдержать условия следственного изолятора. Находясь в других условиях, я смогу более осознанно участвовать», — сказала она.

В Следственном комитете также рассказали, что в общежитии вуза прошли обыски, организованные совместно с региональными управлениями ФСБ и Росгвардии, в ходе которых были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Помимо этого, среди студентов выявили нарушителей порядка постановки на воинский учет, а не владеющих русским языком доставили на допрос.