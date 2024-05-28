Латвия в этом году инвестирует €20 млн в создание «армии дронов» в Национальных вооруженных силах (НВС) страны, сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс. По его словам, такое решение принято с учетом «опыта Украины».

«Видя, насколько важны дроны в военных действиях и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов», — сказал Спрудс (цитата по Delfi).

Согласно сообщению министра в соцсети X (ранее Twitter), в июне на полигоне Селия планируется открыть «мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов».

Как отмечает Delfi, в рамках коалиции по дронам в этом году на поддержку Украины будет выделено до €20 млн, аналогичная сумма будет вложена в развитие «армии дронов» для латвийских ВС. В эту сумму входит как создание инфраструктуры, так и приобретение беспилотников на сумму не менее €10 млн (в том числе у латвийских предприятий).

В декабре 2023 года Латвия выступила с инициативой создания международной коалиции дронов для Украины, о чем сообщало в своем телеграм-канале украинское Минобороны. В январе этого года Рига и Киев подписали соглашение о создании этой коалиции, в которую позже вошли еще восемь стран: Великобритания, Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция (данные по мартовскому пресс-релизу Минобороны Украины).

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на прошлой неделе сообщила, что страны Балтии вместе с Польшей, Финляндией и Норвегией договорились создать для защиты границ «стену дронов». «Это совершенно новая вещь — стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши», — сказала Билотайте (цитата по LRT).

По ее словам, цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты границ «от провокаций со стороны недружественных стран и предотвращения контрабанды».

Глава литовского МВД отмечала, что Литва уже планирует усилить охрану своей границы с помощью БПЛА. По ее словам, погранслужба страны недавно создала подразделение беспилотников и приобретает дополнительные дроны и системы борьбы с ними.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в апреле говорил газете Die Welt, что Киев в десять раз увеличил производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. Президент Украины Владимир Зеленский ставил задачу произвести в 2024 году не менее 1 млн дронов.