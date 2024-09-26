Румыния и США подписали 25 сентября кредитное соглашение на сумму 920 миллионов долларов. Соглашение вносит важные изменения в программу модернизации обороны страны, пишет сайт военных технологий и обороны Army Recognition.

По кредитному соглашению Минобороны Румынии получат 700 миллионов долларов, а до 220 миллионов долларов пойдут ROMARM, государственной компании, которая контролирует 15 фирм, специализирующихся на производстве оружия и боеприпасов, от пороха до управляемых ракет.

Кредит, предоставленный через механизм продаж военной техники США за границу (FMS), имеет 12-летний план погашения. Румыния также получает субсидию в размере 60 миллионов долларов США для снижения стоимости кредита.

Директор Агентства США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) Майкл Миллер после подписания соглашения завил, что Румыния «приоритетная страна для DSCA».

Кредит повысит оборонный потенциал Румынии и ускорит ее усилия по военной модернизации. К ним относятся закупка американских систем обороны, таких как основные боевые танки «Абрамс», а также совместное производство боеприпасов.

«Часть средств будет использована для создания центра передового опыта по производству крупнокалиберных боеприпасов (120-155 мм). Румыния будет единственным производителем боеприпасов для танков «Абрамс» в Европе, с экспортным потенциалом по всему континенту и не только», — сообщает Army Recognition.