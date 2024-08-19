Российские войска взяли под контроль населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нью-Йорк (Новгородское) — русский город!» — написал Рогов.

Поселок городского типа Нью-Йорк расположен западнее Горловки и к северу от Донецка. Это историческое название местности впервые упоминается в документах середины XIX века. В 1951 году поселок переименовали в Новгородское, а в июле 2021 года Верховная рада Украины решила вернуть местности историческое название Нью-Йорк.

Также он добавил, что над поселком подняли российский флаг и опубликовал подтверждающие кадры.

В разговоре с РИА Новости он уточнил, что российские войска проводят зачистку поселка, из которого отступила 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ. По словам Рогова, украинская армия отступила в сторону села Нелеповка.

Накануне, 18 августа, российское Минобороны сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка в ДНР. Также за прошлую неделю российская армия вытеснила украинские войска из Лисичного и Сергеевки.