Власти Чечни, в том числе ее представители в Москве, «тщательно разбирают» видео, на котором чеченские женщины обвиняют членов организации «Русская община» в попытке задержать их несовершеннолетних соотечественников за лезгинку во дворе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.

17 июня в чате ЖК «Люблинский парк» появились сообщения жильцов о том, что возле местной «Пятерочки» «полиция приехала из-за того, что скопилось около 50 мужчин, которые не давали проходу молодому парню с сестрой». Один из комментаторов сообщил, что «в итоге разобрались без драк». Видеозапись с места событий появилась в телеграм-канале «ЧП Чечня».

В чеченских телеграм-каналах утверждали, что представители «Русской общины» пытались похитить чеченских детей 8 и 11 лет, но когда прибыла полиция, якобы показали удостоверения сотрудников Следственного комитета и не были задержаны.

Канал «ЧП Чечня» пишет, видео сняла тетя одного из подростков. По словам родственников детей, те позвонили и пожаловались, что их окружили неизвестные взрослые и не давали уйти. Прибывшие полицейские рекомендовали подать заявление на мужчин, задержавших детей, и пояснили, что их действия могут квалифицировать как превышение гражданских полномочий, говорилось в публикации. По данным канала, представительство главы Чечни в Москве взяло ситуацию на контроль.

«Были установлены все участники события, а также очевидцы и родители детей. <…> Как уточнила родственница, физическая сила к детям применена не была. На данный момент ситуация урегулирована, и она находится под вниманием представителей республики в столичном регионе», — пишет «ЧП Чечня».

Позднее канал опубликовал еще два видео с тегом #от подписчика, на котором мужчины в одежде с надписью «Русская община» снимают на смартфон подростка и требуют объяснить, зачем он танцевал на улице лезгинку. Тот объясняет, что они с сестрой просто «развлекались», но один из мужчин возразил, что таким образом он якобы пытался «показать свое превосходство».

В посте говорится, что речь идет не о чеченцах, и приводится рассказ сестры подростка, которая заявила, что местные жители доброжелательно относились к их танцевальным тренировкам, пока не появились члены «Русской общины», которые стали их запугивать.

«При этом они пояснили, что если бы играла “русская музыка” (например, баян), их это не беспокоило бы. Данное заявление может свидетельствовать о дискриминации по культурному признаку. <…> Только после вмешательства нашего родственника нам удалось безопасно покинуть место», — рассказала сестра подростка.

В комментариях к посту девушка с ником Aygul называет себя сестрой танцевавшего подростка и утверждает, что они с братом не чеченцы, а татары-азербайджанцы, но на момент прибытия дружинников «Русской общины» рядом с ними во дворе действительно находились «парнишки-чеченцы».

По данным СМИ, на место происшествия несколько часов спустя также выезжал заместитель полномочного представителя Чечни при президенте России Бекхан Таймасханов. Он заявил, что конфликтом заинтересовались и Рамзан Кадыров, и депутаты Госдумы, и члены Совета Федерации.

Солтаев сказал, что ролик ему переслали «сотни человек», и по этому поводу планируется обращение в московскую прокуратуру.

«Без реакции мы не оставим ни один такой факт, поэтому работа ведется, конкретно, тщательно, четко, слаженно», — пообещал правозащитник.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, который также является советником главы республики Рамзана Кадырова, назвал инцидент одним из примеров «провокационных действий», которые предпринимаются в разных регионах России с целью разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.

«В Москве группа из 30-40 человек, которых иначе как нацистами не назвать, выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью “Русская община” и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев — это попытка натравить один народ на другой. Эти люди не имеют ничего общего с русским народом. Мы не должны этого допускать», — цитирует его «Грозный-информ».

В самой «Русской общине» назвали обвинения в адрес ее активистов «очередной ложью и клеветой». Сегодня, 20 июня, организация опубликовала видеообращение с разъяснениями по поводу случившегося.

В сообщении ее телеграм-канала говорится, что дружинники получили от жильцов «Люблинского парка» некий «запрос о помощи якобы о массовых правонарушениях неустановленных лиц» и «выдвинулись на место», но при этом «незамедлительно были вызваны сотрудники полиции». По словам представителя «Русской общины», скандал возник из-за родственниц подростков, которые выбежали из дома.

«Они начали агрессивно на нас кричать, снимать нас на видео, обвинять нас в нацизме, фашизме и других грехах. <…> Даже приезд полиции не остудил пыл толпы. В адрес дружинников продолжали нестись угрозы и оскорбления, а некоторые представители [родственников] были готовы незамедлительно начать драку», — рассказал мужчина в маске, стоя перед камерой.

Он заверил, что «Русская община» всегда действует «исключительно в рамках закона», и ее активисты не допускали «никакого давления и уж тем более физического воздействия» в отношении подростков в «Люблинском парке».

По словам мужчины, на месте дружинники не выявили нарушений, о которых им якобы сообщили жильцы, и разъехались, но потом некоторые телеграм-каналы написали «заведомую ложь о произошедшем», и «это событие обросло самыми невероятными слухами».

Представитель «Русской общины» предупредил, что публикация такой информации или ее распространение официальным лицом может повлечь за собой уголовную ответственность. Он призвал органы госвласти обратить на это внимание и отметил, что в комментариях под подобными постами «открыто угрожают активистам». Из-за таких угроз, подчеркивается в телеграм-канале организации, дружинники и носят маски в качестве «необходимой меры личной безопасности».