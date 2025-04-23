Пожар произошел на подземной парковке здания на Пресненской набережной в Москве, загорелся автомобиль, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

«На Пресненской набережной горит автомобиль на парковке административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Shot со ссылкой на очевидцев сообщил о трех взрывах перед пожаром. ТАСС сообщил, что возгоранию предшествовал взрыв в автомобиле. Как пишет Baza, машина находилась на парковке башни «Меркурий». Оттуда шел густой черный дым.

Позже МЧС сообщило, что пожар потушили на площади 30 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, добавляет ведомство.

Кроме того, в МЧС заявили, что горел не автомобиль, а материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТЦ «Афимолл Сити».

В оперативных службах добавили, что загорелись также «емкости под давлением», передает ТАСС. Shot утверждает, что это «три баллона с горючим», которые «рванули из-за сильного давления».

Пожарные выехали на место по второму рангу сложности, по прибытии он был понижен, передает ТАСС. На месте были замечены одна машина скорой помощи и несколько пожарных расчетов, пишет Shot.

Эвакуация «Афимолл Сити» после пожара на парковке не проводилась, ТЦ работает в обычном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пресненская межрайонная прокуратура занимается выяснением обстоятельств и причин пожара на подземной парковке.