Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, передает пресс-служба регионального Минздрава. Всего за медицинской помощью обратились 27 человек.

«В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (ул. Данилы Зверева, 30) зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом», — сказано в сообщении ведомства.

Всего за медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет

На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

«В стационары госпитализированы 20 человек. Медики продолжают работу по выявлению заболевших, информация уточняется», — добавили в Минздраве.

В Роспотребнадзоре E1.RU подтвердили, что начали эпидрасследование случаев заболевания. По данным издания, часть заболевших не ела в столовой.

«Дети в разном состоянии: часть детей лежит под капельницами, часть лечится дома. Из симптомов: тошнота, рвота, диарея, температура», — сообщил источник.

Как пишет SHOT, недавно в учебном заведении сменился подрядчик, отвечавший за питание в местной столовой. После этого некоторые родители и ученики жаловались на то, что качество упало. По словам очевидцев, накануне подростков кормили куриным супом, пюре с котлетой и булочкой. Сейчас СУНЦ УрФУ перевели на дистант, отмечает телеграм-канал.