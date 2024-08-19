Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в интервью программе «Что это было» на RTVI назвал дезинформацией сообщения о переброске бойцов ЧВК «Вагнер» из Мали в Курскую область.

Звинчук отрицательно ответил на вопрос, действительно ли «вагнеровцы» были направлены из Мали под Курск.

«В Мали тоже своя игра ведется», — отметил он. По словам Звинчука, сейчас в Мали заходит Африканский корпус, который «фактически вынуждает» «Вагнер» уйти из этой страны.

«Как это было в Сирии, где все активности ЧВК уже свернуты, кроме, если мне изменяет память, небольшой группы охраны на НПЗ», — пояснил он.

«Я бы даже допустил, что это (сообщения о переброске «вагнеровцев» из Мали в Курскую область. — прим. RTVI ) контролируемый вброс для того, чтобы побудить сделать подобного рода действия либо же заложить в голову малийскому правительству мысль о том, что «ЧВК «Вагнер» сейчас будут перебрасывать в Россию, давайте мы зайдем и будем работать тут вместо них»», — заключил Звинчук.

6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область. В военных телеграм-каналах появилась информация, что в регион перебросят «вагнеровцев», которые находятся в Мали.

Бывший штурмовик боевых подразделений, который сейчас находится в Мали, сказал RTVI, что отрядов «Вагнера» из Африки в Курской области нет. По его словам, там присутствуют лишь бойцы отряда «Ратибор» (бывший штурмовой отряд «Вагнера»).

9 августа телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал «заявление совета командиров Группы Вагнера в связи с ситуацией в Курской области». «Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», — говорится в заявлении.