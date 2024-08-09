Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал заявление от лица членов совета командиров ЧВК “Вагнер” в связи с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.

“Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда”, — говорится в заявлении.

Представители ЧВК подчеркнули, что “с самого первого дня, с самой первой боевой задачи” перед ними стояла только одна цель — “отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ”.

“И мы готовы за это стоять до последней капли крови”, — добавили они.

В конце июня стало известно, что ЧВК “Вагнер” и вооруженные силы Мали столкнулись с повстанцами-туарегами на севере страны. По информации телеграм-канала “ВЧК-ОГПУ”*, потери ЧВК составили 33 человека убитыми, еще 18 бойцов получили ранения.

В частности, сообщалось о гибели администратора телеграм-канала Grey Zone Никиты Федянина с позывным “Белый”. В армии Мали заявили о потере двух военнослужащих убитыми и десяти человек ранеными в ходе боестолкновения.

Позднее представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что перед атакой туареги “получили необходимую информацию”, чтобы организовать “успешную военную операцию”. Кроме того, посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров, по мнению властей Мали, “недвусмысленно заявил о поддержке его страной международного терроризма”.

В ответ руководство Мали объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной, так как сочло слова представителя ГУР свидетельством причастности к «трусливому, вероломному и варварскому нападению» туарегов.

Украинский МИД назвал этот шаг “недальновидным и поспешным”. Дипломаты отвергли обвинения в адрес Киева, заявив, что власти Мали “не предоставили никаких доказательств причастности Украины” к случившемуся.

Власти Буркина-Фасо также обвинили Киев в «восхвалении террора» за поддержку туарегов. Впоследствии нигерийская газета Leadership обвинила власти Украины в том, что они наращивают усилия по поддержке малийской сепаратистской группировки «Координационное движение Азавад», которая выступает за независимость проживающего в Мали племени туарегов.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.