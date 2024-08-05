Власти Украины наращивают усилия по поддержке малийской сепаратистской группировки «Координационное движение Азавад», которая выступает за независимость проживающего в Мали племени туарегов. Об этом пишет нигерийская газета Leadership.

Туареги ведут борьбу с правительственными войсками Мали, в конце июля они устроили засаду малийским военным и союзным им бойцам «Вагнера». По разным оценкам, потери российской ЧВК составили несколько десятков человек.

По информации нигерийского издания, фонд помощи украинским военным «Вернись живым»* в январе этого года якобы «завербовал» представителей «Азавада», которые затем прошли обучение на Украине. Фонд действовал через посольство Украины в Мавритании, говорится в публикации.

Leadership утверждает, ссылаясь на французского журналиста и эксперта Вассима Насра, что малийских сепаратистов обучили на Украине ведению боевых действий с применением беспилотников и взрывчатки.

В материале издания сказано, что Киев, стремясь ослабить влияние России, «сотрудничает даже с террористическими группировками», которые действуют в том числе против мирного населения. Готовность Украины использовать «любые средства» для достижения своих геополитических целей требует международного осуждения, утверждается в статье.

При чем тут Украина

Малийские военные и бойцы «Вагнера» попали в засаду повстанцев-туарегов в конце июля на севере Мали. Повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) заявило о «десятках убитых и раненых» среди личного состава своего противника.

Источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»** сообщал, что «Вагнер» потерял убитыми 33 бойцов, еще 18 были ранены. В боях с туарегами погиб, в частности, администратор крупного околовоенного телеграм-канала Grey Zone, 31-летний Никита Федянин с позывным «Белый».

Сами туареги заявили, что в боях погибли 84 бойца «Вагнера» и 47 малийских солдат. В армии Мали говорили, что в результате атаки повстанцев убиты двое военнослужащих, еще десять ранены (потери повстанцев ВС Мали оценили в 20 человек).

На причастность Украины к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали намекнул представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, который заявил, что туареги «получили необходимую информацию, и не только информацию», позволившую «провести успешную военную операцию».

Юсов отмечал, что о деталях говорить не будет, однако «продолжение следует». На эти слова представителя ГУР обратили внимание власти Мали, которые приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной. В Бамако посчитали, что Юсов «признал причастность» Киева к «трусливому, вероломному и варварскому нападению» туарегов на малийских военных и бойцов «Вагнера».

Кроме того, недовольство Мали вызвал посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров — по мнению малийского руководства, дипломат «открыто и недвусмысленно заявил о поддержке его страной международного терроризма».

Украинский МИД назвал решение Мали разорвать дипотношения «недальновидным и поспешным», а также отверг обвинения в адрес Киева в поддержке международного терроризма. По версии Украины, малийская сторона «не предоставила никаких доказательств причастности Украины» к июльским боям на севере Мали.

* признан в России нежелательной организацией

** внесен Минюстом в реестр иноагентов