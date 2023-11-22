Пассажирский поезд столкнулся в Ульяновской области с маневровым тепловозом, пострадали 25 человек, сообщили в РЖД. Среди обратившихся за медпомощью один ребенок.

«В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сказано в сообщении.

Схода подвижного состава не произошло.

«По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний», — добавили в РЖД.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, причины происшествия устанавливаются.

Позже в РЖД заявили, что проводят «внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино», в результате которого произошло столкновение.

Компания принесла извинения пассажирам поезда, пообещав, что пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.

Baza пишет, что в пассажирском поезде было 396 пассажиров, среди них 94 ребенка. По предварительной версии, поезда столкнулись из-за ложного сигнала о свободных путях, отмечает телеграм-канал.

По его данным, путь, по которому следовал пассажирский поезд, занял маневровый состав с 10 порожними вагонами, следовавший из Димитровграда.

«Система, исключающая следование по одним путям, почему-то не сработала — из-за плохой видимости машинисты пассажирского состава поздно заметили вагоны перед собой и применили экстренное торможение», — сказано в сообщении.

ТАСС передает со ссылкой на Минздрав региона, что никто из пострадавших при столкновении поезда и локомотива не нуждается в госпитализации.