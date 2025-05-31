Мессенджер WhatsApp с 1 июня 2025 года официально прекратит техническую поддержку своего мобильного приложения на нескольких моделях «устаревших» смартфонов, сообщает интернет-портал 9to5Mac.

В рамках регулярного цикла обновлений приложение для обмена сообщениями от компании Meta* повышает минимальные требования. Первоначально изменение было запланировано на 5 мая, но потом дата была сдвинута на несколько недель позже.

С завтрашнего дня WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 или более поздней версией операционной системы. Поддержка мессенджера на Android 5.0 и более ранних версиях также будет отключена. На практике это означает, что WhatsApp больше не будет работать на следующих моделях iPhone:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Плюс

Также проблемы могут возникнуть у владельцев смартфонов:

iPhone 6s

iPhone 6s Плюс

iPhone SE (1-го поколения)

Однако эти модели поддерживают iOS до 15.8.4. Так что если операционная система обновлена до последней поддерживаемой версии, то WhatsApp на них продолжит работать по меньшей мере до следующего обновления, которое, скорее всего, состоится не раньше, чем через пару лет.

9to5Mac отмечает, что, хотя все перечисленные модели давно не на пике популярности, некоторые из них по-прежнему в ходу у «менее продвинутых» пользователей и активно перепродаются с рук как бывшие в употреблении. По оценке издания, изменения WhatsApp могут так или иначе затронуть примерно 3 млрд пользователей смартфонов по всему миру.

Предыдущее обновление произошло в 2023 году: после него техническая поддержка мессенджера осуществлялась только для смартфонов с Android от 4.1, iOS от 12 (iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6-й серии или новее) и KaiOS от 2.5.0.

* Деятельность Meta по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена