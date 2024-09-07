В России с 1 января 2025 года вступят в силу изменения в рекомендациях по лечению взрослых пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности», которые включают в себя включение электросудорожной терапии (ЭСТ) в список «рекомендуемых методов» лечения. Соответствующую инициативу одобрил Минздрав.

Впервые ЭСТ нашла широкое применение в 1930 годах. В 1970 и 1980 годы развилось общественное движение, направленное против применения ЭСТ для лечения психических заболеваний.

Среди расстройств личности, которые попадают под карательное лечение, — параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально неустойчивое, истерическое и тревожное расстройства.

Помимо этого, в новые изменения входит обновление диагностических тестов, увеличение доли психотерапии, а также корректировка лечения, которое производится медикаментозными средствами.

В частности, в случае подобной корректировки возможно урезание списка рекомендованных лекарственных средств, что, в свою очередь, может стать основанием для ограничения доступных способов терапии и выбора ЭСТ.Среди других нововведений — отказ от критерия, касавшегося купирования острых психотических симптомов, при оценке уровня медицинской помощи

С 2023 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся психиатрической помощи. Теперь нет необходимости создавать отдельные независимые службы для защиты прав пациентов психоневрологических интернатов.

Представители благотворительных организаций высказались против изменений в законодательстве, считая, что это может привести к ограничению прав пациентов.

Нюта Федермессер, руководитель фонда помощи хосписам «Вера», высказала критику в адрес этой инициативы на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. В своём выступлении она обвинила депутатов в трусости.