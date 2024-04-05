С бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧМЭК) Юрия Антипова, его жены Людмилы Антиповой, сына Михаила и принадлежащей им компании «Эталон» взыщут 105 млрд рублей «неосновательного обогащения». Об этом говорится в официальном сообщении Арбитражного суда Челябинской области.

В соответствии с решением суда предписывается взыскать 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». В карточке дела, опубликованной в картотеке арбитражных дел, указывается, что иск должен быть удовлетворен в полном объеме.

«Решение суда обращено к немедленному исполнению», — приводит слова представителя Генеральной прокуратуры «Интерфакс».

Помимо этого, в карточке дела сообщается, что суд отказал Антипову в удовлетворении ходатайств о передаче дела в Челябинской областной суд для направления его в суд общей юрисдикции.

Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Антипову 14 марта. В исковом заявлении ведомство требовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга между АО «Урало-сибирской металлургической компанией», акциями которой владел Антипов, и самим Антиповым.

В соответствии с документом Антипов был освобожден от обязательств по уплате 22,9 млрд рублей, а также процентов в размере 2,9 млрд рублей. Представители ведомства подчеркнули, что «прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности, осуществлено в ущерб публичным интересам».

Изначально Генпрокуратура требовала взыскать 25,8 млрд рублей с Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых. Ведомство уточнило требования 28 марта, когда потребовало взыскать по иску 105 млрд рублей. Также в список соответчиков по иску были внесены владельцы группы компаний «Ариант» и потребовала изъять ее активы в пользу государства.

По данным источника РБК в Генпрокуратуре, Антипов тратил полученные средства на членов своей семьи и их бизнес-проекты в России и за границей, тем самым «легализуя незаконно полученное обогащение». В частности, он рассказал, что ЧЭМК перечислял деньги «Урало-Сибирской металлургической компании», которая принадлежит Антиповым. Впоследствии эти деньги переходили к Юрию Антипову, выступавшему одновременно в качестве заемщика и бенефициара займодавца.

Акции ЧЭМК были арестованы 26 февраля 2024 года. В конце февраля Арбитражный суд Свердловской области потребовал передать акции предприятия в собственность государства. В этот же день Антипова допросили по делу о мошенничестве, сообщалось о его задержании. Как сообщил источник «Интерфакса», его отпустили под подписку о невыезде.