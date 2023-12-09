В бюджет России в 2023 году поступило около 12,5 млрд рублей, взысканных с чиновников по искам о необоснованных доходах. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Ведомство уточнило, что указанная сумма была обращена в доход государства за 10 месяцев текущего года. Речь идет об изъятых у чиновников денежных средствах, законность получения которых они не смогли подтвердить. В некоторых случаях судебные приставы в рамках исполнительных производств взыскивали стоимость имущества, приобретенного на необоснованные доходы.

Кроме того, ФССП передала уполномоченным органам около 1,2 млрд ценных бумаг, более 3 тыс. объектов недвижимости и свыше 1,5 тыс. объектов движимого имущества (транспортные средства, предметы роскоши и другое), купленного госслужащими на средства, законность получения которых они не смогли подтвердить.

С осужденных коррупционеров в 2023 году взыскали 1,6 млрд рублей — на 40% больше, чем годом ранее, заявили в ведомстве, уточнив, что в январе-октябре приставы вели более 9,2 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за преступления коррупционной направленности.

Как сообщил 8 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, за девять месяцев 2023 года перед судом предстали почти 9 тыс. человек, обвиняемых в коррупции. По словам Бастрыкина, взяточничество остается одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений.