Уголовное дело в отношении ученого-гидролога из Ярославской области Александра Цветкова, которого обвиняли в нескольких убийствах 20-летней давности, прекращено. Об этом сообщила его жена Марина Цветкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 50-летний ученый почти год провел в СИЗО.

«Дорогие друзья! Уголовное преследование Александра прекращено. Все обвинения сняты! Слава Богу! Всем огромное спасибо за поддержку! Подробности потом», — написала супруга ученого в соцсети.

Расследование дела в отношении Александра Цветкова продолжалось год. Ученый провел в СИЗО больше восьми месяцев ученого в статусе подозреваемого в совершении нескольких убийств в начале 2000-х годов. В декабре 2023 года суд освободил мужчину из-под стражи, но оставил в силе запрет определенных действий. Дело при этом оставалось открытым.

Арест Цветкова

Ученого РАН института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Александра Цветкова задержали в февраля 2023 года в московском аэропорту Домодедово. Ученый вместе с коллегами возвращался из экспедиции. Согласно материалам дела, камера в аэропорту зафиксировала Цветкова как преступника, фоторобот которого находился в базе. Ученого посчитали причастным к убийствам, произошедшим в Москве и Московской области в 2002 году.

Как передавал портал 76.ru, Цветкова как соучастника «опознал» другой фигурант дела по фамилии Алешин, которого задержали в конце 2022 года. Он заявил, что в августе 2002 года вместе с товарищем, с которым они «бомжевали на площади трех вокзалов в Москве», совершили несколько убийств. По описанию Алешина составили фоторобот соучастника, из-за которого арестовали Цветкова.

Как позже рассказывал адвокат ученого Давид Афян, в описаниях Алешина и некоего свидетеля существовали нестыковки с внешностью, а также образом жизни Цветкова. Так, например, у преступника должны были быть «наколки в виде перстней на пальцах рук и кельтского узора на левой руке». Жена Цветкова отмечала, что муж «никогда в жизни не курил из-за проблем с легкими». Наколок или следов их выведения также у ученого не обнаружили.

Как утверждала жена Цветкова, у ее мужа существовало алиби на тот период времени, когда совершались преступления, делилась супруга Марина. В августе 2002 года ученый работал на территории родного поселка Борка под Ярославлем, а также ездил в экспедиции. Информация об этом содержится в архивных документах института.

Как передавал портал 76.ru, после задержания Цветков написал явку с повинной, после чего мужчину отправили в СИЗО. Позже он признался, что сделал это под давлением и потому что «очень хотел спать» после дороги из командировки.

Обращение в властям

Родственники и коллеги Цветкова писали обращения о помощи к властям Ярославской области, депутатам и правозащитникам, чтобы они вмешались в уголовный процесс. После обращения к депутату Госдумы Валентине Терешковой материалы дела поступили в Генпрокуратуру.

В ноябре 2023 года супруга ученого получила ответ от ведомства — Генпрокуратура нашла нарушения в проверке алиби Цветкова. Эти факты должны были устранить в ходе следствия.

Кроме того, правозащитница Ева Меркачева во время декабрьского заседания Совета по правам человека (СПЧ) обратилась к российскому президенту Владимиру Путину. Она заявила, что уголовное дело в отношении ученого основывалось на данных искусственного интеллекта, а фоторобот соответствовал Цветкову лишь на 55%. После этого президент поручил разобраться в деталях дела. Через несколько дней, 11 декабря, Замоскворецкий районный суд Москвы освободил из-под ареста Александра Цветкова.