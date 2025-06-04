Голкипер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов может покинуть французский футбольный клуб после трансфера украинца Ильи Забарного, сообщает L’Equipe.

По данным издания, переход защитника Ильи Забарного в ПСЖ должен быть официально оформлен к 10 июня. Сейчас французский клуб ведет переговоры с английским «Борнмутом», куда украинец прибыл в январе 2023 года из киевского «Динамо».

Условия переговоров не разглашаются, но сумма трансфера будет не ниже €50 млн. L’Equipe пишет, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике «уверен во вкладе украинца».

Издание напоминает, что в январе ПСЖ уже интересовался Забарным, но не смог убедить его в переходе из-за наличия в команде российского вратаря Матвея Сафонова. В этот раз руководство клуба якобы убеждает Забарного, что Сафонов не уверен в своем положении и может покинуть команду. «Le 10 Sport» также пишет, что российского голкипера могут убрать из французского клуба во время этого трансферного окна.

Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Краснодаре и является воспитанником академии ФК «Краснодар». В основном составе клуба он дебютировал в 2017 году, а в 2024 году перешел в ПСЖ. В своем первом сезоне за парижский клуб Сафонов сыграл 17 матчей, он стал обладателем четырех трофеев: Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны.

В июне 2025 года Сафонов прилетел в Москву, он привез с собой кубок Лиги чемпионов. Источник МАТЧ ТВ сообщил, что 4 июня голкипер пройдет медицинское обследование и прибудет в расположение сборной России.

Ранее Сафонов столкнулся с юридическими трудностями: из-за задолженности по алиментам ему было запрещено покидать Россию, но он въехал во Францию до вступления этого решения в силу. В 2025 году футболист полностью погасил долг в размере более 60 млн рублей.