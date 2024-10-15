В работе сайтов МВД, его главков, а также сервисов ГИБДД произошел сбой во вторник, 15 октября.

Проблемы с доступом к сайтам МВД были зафиксированы в 16.00 по мск, сообщил телеграм-канал «ГосСОПКА Центр» (ГосСОПКА — Государственная система обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. — Прим. RTVI).

Информация о сбоях в работе официальных сайтов МВД и его сервисов подтверждается данными сервиса Downdetector. Пользователи как минимум из 32 городов России пожаловались на невозможность зайти на ведомственные онлайн-ресурсы и подать заявления, например, на права.

Судя по жалобам, также сбои наблюдаются в работе сервиса МВД на Госуслугах.

ТАСС пишет, что сайты МВД не открываются и с использованием VPN.

Что стало причиной сбоя, неизвестно. Представители МВД пока не комментировали проблемы с доступом к сайтам ведомства.