Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял под личный контроль вопрос о военных из региона, которые находятся в украинском плену. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что попросил Минобороны и уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову помочь в освобождении попавших в плен самарских военнослужащих.

В пятницу, 29 марта, Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с этими военнопленными и написал, что получил «огромное количество сообщений» по этой теме.

«Уже направил обращения к руководству Минобороны России и уполномоченному по правам человека с просьбой о содействии в скорейшем вызволении наших бойцов», — добавил Хинштейн.

«Занимаюсь решением этого вопроса», — заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров в ответ на обращения жителей региона, которые обеспокоились судьбой пленных (цитата по местному изданию «Сова»).

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Самарской области Екатерина Колотовкина заверила, что Азаров «незамедлительно взял ситуацию под свой личный контроль», и «все службы и федеральные органы извещены».

«КСВО Самарской области также включается в работу. Уверена, ребята совсем скоро окажутся дома», — добавила Колотовкина.

Один из пленных якобы «осуждал СВО»

На видеокадрах, которые Хинштейн опубликовал 29 марта, каждый военнопленный называет свое имя, дату и место рождения.

«Мы все — раненые. Ранения получили в результате выполнения боевой задачи и все до конца выполняли свой воинский долг. Поэтому просим власти Самарской области и наше правительство поспособствовать нашему скорейшему возвращению на родину», — сказал один из мужчин, который представился жителем Самары Сергеем Сергеевым.

«Также еще хотелось добавить, что помимо нас, самарцев, здесь очень много раненых, у которых нет конечностей у многих. Без ног, без рук — их тоже не обменивают, затягивают. Убедительная просьба посодействовать в скорейшем обмене раненых военнопленных», — отметил другой герой видео.

Некоторые военные подчеркнули, что находятся в плену уже длительное время. В частности, Сергей Галкин 1987 года рождения сообщил, что является военнопленным уже третий год.

Хинштейн вечером 29 марта написал, что его подписчики якобы «идентифицировали среди записавших видеообращение человека, внешне неотличимого от бывшего военнослужащего 15-й бригады Сергея Галкина», который 2022 году «участвовал в пропагандистской пресс-конференции, организованной СБУ в Киеве, где публично осуждал СВО».

Гиперссылка в сообщении депутата ведет на видеозапись от марта 2022 года, на которой, как утверждается, дают пресс-конференцию «пленные российские разведчики».

Один из мужчин на том видео действительно представился Сергеем Галкиным, а названные им данные (ФИО, дата и место рождения) полностью совпадают с тем, что рассказал его однофамилец на новой видеозаписи.