Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о масштабах коррупции в российском футболе. По его словам, руководство футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» задолжало 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам», которые занимаются «коррупцией в судейском корпусе». Об этом глава региона сообщил в Telegram.

По словам Федорищева, о долге два месяца назад ему сообщил один из функционеров футбольного клуба.

«Люди, которые мне предъявили 36 млн рублей <…> наличных денег, чтобы я сумке принес в эту [коррупционную] систему, я точно знаю, что это какие-то негодяи, воры и <…> даже аферисты», — заявил Федорищев.

Он провел анализ судейской системы в профессиональном футболе, и пришел к выводу о том, что до сих пор есть люди, которые «дискредитируют» судейский корпус, «занимаясь коррупцией».

«Судя по всему, это система работает в последние годы, и мы с ней все условно согласились», — пришел к выводу Федорищев.

При этом губернатор подчеркнул, что не считает затронутым коррупцией весь судейский корпус или большую его часть. По его словам, это касается «немногочисленных негодяев, которые дискредитируют всю систему судейства в российском футболе».

«Во многих командах, которые потакают этой системе, есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют тоже некую квазикоррупционную составляющую в прибыли, а значит, и клубы — тоже активные участники этого процесса», — сказал Федорищев, уточнив, что речь идет о десяти командах в РПЛ.

По словам главы региона, объем теневого рынка составляет около 500 млн рублей.

Самарский губернатор подчеркнул, что консультировался с судейским комитетом РФС. Он сообщил, что для борьбы с коррупцией уже было сделано многое, отметив, что официальные зарплаты судейского корпуса достигли 6-7 млн рублей в год.

«Уважаемые коллеги, это достаточная зарплата, чтобы быть профессионалом и иметь возможность зарабатывать некоррупционным способом уж точно», — отметил Федорищев.

Он призвал спортсменов, губернаторов и организации, которые финансируют профессиональный футбол, «поднять флаг против того, чтобы <…> причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе».

«Если вдруг никто под этот флаг вместе со мной не встанет, <…> я перед болельщиками объяснюсь, я отвечу всем, почему это случилось, <…> почему я принял такое решение», — заверил губернатор.

В беседе с РБК Федорищев рассказал, что после ситуации с коррупцией в судейском корпусе российского футбола был уволен спортивный директор и отстранено руководство «Крыльев Советов». В правоохранительные органы губернатор не обращался, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву.

Реакция РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев, комментируя заявление Федорищева, сказал: «Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола».

Алаев добавил, что в результате мониторинга работы судейского корпуса РПЛ подготовила практические предложения для повышения его эффективности и прозрачности. Они уже направлены в РФС.