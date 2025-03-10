Беспилотники атаковали город Новокуйбышевск в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о «безуспешной» попытке атаки на предприятия в ночь на 10 марта. На фоне этих данных МЧС сообщило о крупном пожаре на городском складе.

Минобороны России отчиталось об уничтожении девяти украинских беспилотников в ночь на понедельник. Три из них сбили над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской областями, по одному — над Белгородской и Курской.

«Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений — нет, все в штатном режиме», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Самарской области.

Жители Новокуйбышевска сообщали о четырех громких взрывах, в том числе со стороны местного нефтеперерабатывающего завода, пишет Shot.

МЧС утром 10 марта сообщило о пожаре на складе в Новокуйбышевске на Молодогвардейской улице площадью 1,5 тыс. кв. м. Издание Oboz.info утверждает, что склад принадлежит столярной мастерской. Пожару присвоен повышенный ранг. Связано ли возгорание с атакой беспилотников, не уточняется.

В помещении обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. м, позже в МЧС уточнили, что пожар локализован на площади 1,6 тыс. «квадратов». На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц техники.